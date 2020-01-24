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İstanbul'da cep telefonu ve tütün operasyonu

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda ülkeye yasa dışı yollardan sokulan 8 bin 741 cep telefonu ve kaçak tütün ele geçirildi.

24.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:27İstanbul'da cep telefonu ve tütün operasyonu
İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda ülkeye yasa dışı yollardan sokulan 8 bin 741 cep telefonu ve kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa'da bulunan 2 ayrı işyeri ve depoda Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan olan cep telefonları ve tütün ürünleri olduğunu belirledi. Depo ile işyerini teknik ve fiziki takibe alan polis, 14 ve 15 Ocak günü belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 bin 741 cep telefonu, 43 bin 90 cep telefonu yedek parçası, 990 cep telefonu ana kartı, 52 cep telefonu kutusu, 13 rulo barkod ve etiket, 551 paket tütün, 2 bin 100 puro, 22 bin 190 sigara filtresi ve 70 bin 100 sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Yapılan baskınlarda M.D ve M.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden M.D. adli makamlarca serbest bırakıldı. M.K. isimli şüpheli ise çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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