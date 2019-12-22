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İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı

Beylikdüzü'nde, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı.

22.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:06 İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı
'nde, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı.
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahallesi Bulvarı'nda bir aracı şüphe üzerine durdurdu.
Araçtaki 4 kişiden Serkan (38) ve İbrahim Ç'nin (51) üzerinde uyuşturucu hap bulundu.
Diğer şüpheliler Ahmet Ç'nin (46) 6 suçtan, üzerinde Fatih B. adına düzenlenmiş eski tip sahte kimlik bulunan Soner B'nin 37 suçtan arandığı belirlendi. Zanlılar gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada ise hurdaya ayrılmış araç üzerine kayıtlı 2 plaka, otomobil beyni, otomobil immobilizeri, anahtar törpüsü, 8 oto anahtarı, 2 somun anahtarı, 3 tornavida, lokma anahtarı, kerpeten ve alyan bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Ç. ve Soner B. tutuklandı, Serkan Ç. ve İbrahim Ç. serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, Hürriyet, Yakuplu, Güncel

Kaynak: AA

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