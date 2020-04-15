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İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesi ile İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

15.04.2020 05:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 05:54
İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesi ile İstanbul 'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.
Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler otobüslerle dışarı çıkartıldılar.
Polisin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliye edilenler İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait otobüslerle polis ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden ayrıldı.
Tahliye edilenlerin bindikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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