Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

15.04.2020 06:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 06:50
İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı
İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul 'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler ise otobüslerle dışarı çıkarıldılar.

Cezaevi çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri alındı.  İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait otobüsler ile tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıkları görüldü.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Survivor’da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı Haberler
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı
Bakan Koca ’Filyasyon’ dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız Haberler
Bakan Koca 'Filyasyon' dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Koronavirüsün merkez üssü ABD’de ölü sayısı 25 bini aştı Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de ölü sayısı 25 bini aştı
Çernobil’de 10 gündür süren ve dünyayı tedirgin eden yangın söndürüldü Haberler
Çernobil'de 10 gündür süren ve dünyayı tedirgin eden yangın söndürüldü
New York Valisi Cuomo’dan Trump’a yanıt: ABD’de kral yok Haberler
New York Valisi Cuomo'dan Trump'a yanıt: ABD'de kral yok
Bursasporlular, Pablo Martin Batalla’yı unutamıyor! Haberler
Bursasporlular, Pablo Martin Batalla'yı unutamıyor!
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

08:12: 15 Nisan Dünya Sanat Günü Akademisyenlerden ev orkestrası - Haber 08:11: İstiridye mantarı, genç çiftin geçim kaynağı oldu - Haber 08:10: Hayvanseverlerden İçişleri Bakanlığı'na genelge teşekkürü - Haber 08:10: Ankara'da cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haber 08:10: Kara yollarında durum - Haber 05:49: İnfaz kanununun yasalaşmasıyla birlikte 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor - Haber 00:31: Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı - Magazin 23:29: Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü - Haberler