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İstanbul'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

21.12.2019 03:58 | Son Güncelleme: 21.12.2019 04:16 İstanbul'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
'un ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Yalı Mahallesi Rıhtım Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında Ö. Z, B. B. ve A. B, henüz belirlenemeyen bir nedenle kız arkadaşıyla oturan Y. D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y. D, 3 kişiyi bıçakla yaraladı.
Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Y.D. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul, Maltepe, Güncel

Kaynak: AA

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