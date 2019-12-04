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İstanbul'da çıkan ev yangını kontrol altına alındı

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

04.12.2019 04:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 04:12İstanbul'da çıkan ev yangını kontrol altına alındı
'un ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Göztepe Mahallesi Avcı Sokak'ta bulunan 8 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında dairede bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla binadan ayrılırken, diğer dairelerdekiler de tedbir amaçlı apartmandan çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen ve alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, dairede bir süre soğutma çalışması da yaptı.
Yangının çıktığı evde bulunan ve hafif yaralandığı öğrenilen bir kişi de sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

İstanbul, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA

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