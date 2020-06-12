İstanbul'da çıkan kavgada bir kişinin boğazından yaralanması

Şişli'de çıkan kavgada bir kişiyi kırık şişe ile boğazından yaraladıktan sonra kaçan zanlı yakalandı.

12.06.2020 00:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 01:57
Şişli'de çıkan kavgada bir kişiyi kırık şişe ile boğazından yaraladıktan sonra kaçan zanlı yakalandı.
Maçka Parkı'nda tartıştığı doktor Süleyman D'yi (1991) kırık bira şişesi ile boğazından yaraladığı iddia edilen zanlı Emrah D. (1988), olay yerinden kaçmıştı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kesici aletle yaralama olayı ile ilgili yaptığı çalışma sonucu şüpheli Emrah D, Eyüpsultan ilçesi Çırçır Mahallesi Betül Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlının kasten yaralamadan 5, mala zarar vermeden 1 ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmadan 1 suç kaydının olduğu öğrenildi. İstanbul’da çıkan kavgada bir kişinin boğazından yaralanması

Kaynak: AA

Etiketler: Maçka Parkı, Emrah, Şişli, Güncel, Haber

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