İstanbul'da Çin esintileri

Çin kültürünü yansıtan sanat etkinliklerinin yanı sıra Kungfu ve Çin tıbbının tanıldığı gösteriler büyük ilgi gördü…

Çin'in 70'inci yıl kutlamaları dünyanın birçok yerinde olduğu gibi İstanbul'da da devam ediyor. Bu kapsamda "Çin Kültür Günü" etkinliği, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin ev sahipliğinde İstanbul Bomontiada'da gerçekleştirildi.

Etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hülya Kaya, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Doğuş Yayın Grubu CEO'su Nafiz Karadere, Türkiye-Çin Dostluk Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Şube Müdürü Fatma Çapan'ın yanı sıra çok sayıda isim katıldı.

"Çin Kültür Günü" etkinliği programında fotoğraf sergisi, kaligrafi atölyesi, geleneksel maske atölyesi, Çin tıbbı tanıtımı, Kungfu gösterisi, müzik dinletisi ve film gösterisi gibi etkinlikler yer aldı. Çin'in 70 yıl içinde kat ettiği siyasi, ekonomik ve kültürel başarıları anlatan fotoğraf sergisi konuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, etkinlikte yaptığı konuşmada, bir ülkeyi ve halkını anlamanın, tanımanın yolunun ancak o ülkenin kültürü hakkında bilgi sahibi olmakla gerçekleştiğini söyledi. Wei, "Çin kültürünü, Türk milletine tanıtmak için bugünkü etkinlikte yemek, eğitim, spor, el sanatları, geleneksel Çin tıbbı gibi alanlarda küçük pencereler açtık. Bu küçük etkinlikle Türk milletine Çin kültürü tanıtabilirsek bu bizim için bir başarıdır. 10 bin kilometre mesafe uzaklıktaki Çin'e karşı bir ilgi oluşturabilirsek çok memnun olacağız" dedi.