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İstanbul'da Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi

Fikirde Birlik ve Erdemliler Platformu, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini protesto etti.

07.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:24İstanbul'da Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi
Fikirde Birlik ve Erdemliler Platformu, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini protesto etti.
Eyüp Sultan Camisi önünde toplanan grup, ellerinde Türkiye ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyarak, çeşitli sloganlar attı.
Grup adına açıklama yapan Platform Başkanı Kürşat Mican, Doğu Türkistan'da yaşayanların insan haklarından mahrum olduğunu söyledi.
Doğu Türkistan'daki insanların tarihte eşine az rastlanır bir zulüm altında inlediğini dile getiren Mican, şunları kaydetti:
"21. yüzyılda tekrar hortlatılan Nazi benzeri toplama kamplarında 3 milyondan fazla kardeşimiz Müslüman Türk kimliğini, dinini ve kendine ait bütün özelliklerini terk etmeye ve Çinlileşmeye zorlanmakta, ağır baskı ve işkence altında yaşamakta, binlercesi katledilmektedir. İslam İşbirliği Teşkilatını, tüm sivil toplum kuruluşlarını, İnsan Hakları Araştırma Komisyonlarını, sözde insan haklarından, adaletten, özgürlükten dem vuran demokrasi havarilerini bu zulme engel olmak için ivedilikle göreve davet ediyoruz."
Açıklamanın ardından dua edildi ve gökyüzüne güvercinler bırakıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Güncel

Kaynak: AA

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