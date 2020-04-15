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İstanbul'da cinayet şüphelisi tutuklandı

İstanbul'da kavga ettiği kişiyi, bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

15.04.2020 20:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:38
İstanbul'da cinayet şüphelisi tutuklandı
İstanbul 'da kavga ettiği kişiyi, bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Ersin K, Fatih Balat'ta önceki akşam çıkan bir tartışma sonucu Berattin Ç. adlı bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Ersin K'nın, soruşturma açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındı.
Tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ersin K. mahkeme sorgusunun ardından, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ersin K'nın emekli olduktan sonra ticaretle uğraşmaya başladığı ve cinayetle sonuçlanan tartışmanın bir dava nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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