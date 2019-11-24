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İstanbul'da, cinayetten kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İstanbul'da, cinayetten 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

24.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:00İstanbul'da, cinayetten kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
'da, cinayetten 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1998'de işlenen bir cinayete ilişkin hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski suç örgütü elebaşı Ayvaz K'inin 'de olduğunu tespit etti.
Hükümlü, tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Adreste yapılan aramada uyuşturucu hap ve tabanca bulundu.
Gözaltına alınan Ayvaz K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Büyükçekmece, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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