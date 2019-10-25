Haberler » 3. Sayfa » İstanbul'da çocuk istismarı: 8 kişi gözaltında

İstanbul'da çocuk istismarı: 8 kişi gözaltında

İstanbul Sarıyer'de bir çete, 16 yaşındaki kız çocuğunu uyuşturucuya alıştırıp uygunsuz görüntülerini çekince, kız polise gitti. Polis ekipleri başlattığı operasyon kapsamında 8 kişiyi gözaltına aldı.

25.10.2019 14:09

İstanbul Sarıyer'de bir çete, 16 yaşındaki kız çocuğunu uyuşturucuya alıştırıp uygunsuz görüntülerini çektiler. Tehdit ve şantajla çocuğu istismar eden 8 kişi gözaltına alındı.

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın haberine göre 16 yaşındaki lise öğrencisi bir çete tarafından önce uyuşturucuya alıştırıldı ardından da uygunsuz görüntüleri çekildi.

İSTİSMARCILARIN GERÇEK ADINI BİLMİYORDU

İstismara uğrayan çocuk karakola başvurdu. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bir psikolog eşliğinde çocuğun ifadesini aldı. 16 yaşındaki çocuk başına gelen tüm olayları polise anlattı. Kendisini istismar edenlerin gerçek isimlerini bilmiyordu.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis takma isimlerden o şüphelilere ulaştı. 8 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu satma, yaralama ve cinayet suçlarından suç kayıtları bulunduğu belirlendi.

Çocuk, devlet korumasına alınırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı. 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul'da çocuk istismarı: 8 kişi gözaltında

İstanbul, Sarıyer, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:09 İstanbul'da çocuk istismarı: 8 kişi gözaltında
13:45 Malatya'da seçimler de 2 kişinin öldüğü davanın 2. duruşması Kırşehir'de görüldü
13:31 Gözleri bantlı bulunan saz delicesi tedaviye alındı
13:24 Liseyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Hademe gözaltına alındı
13:14 Sahte para operasyonunda ele geçirilenler emniyet müdürlüğünde sergilendi...Operasyon anı kamerada
13:07 Mezat çetesi üyeleri suçlarını itiraf etti 64 kişi hakim karşısına çıkıyor
13:01 FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün Üsküdar'da saklandığı ev görüntülendi
25.10.2019 14:19:27