İSTANBUL'DA ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR; ŞİLE'DE KAMERALARA YANSIDI

Koparmanın 60 bin TL lira cezası var.İstanbul'da çok nadir çıkan şakayık çiçeği Şile'de görüntülendi.

İSTANBUL'DA ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR; ŞİLE'DE KAMERALARA YANSIDI
19.05.2020 09:29 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:29
Koparmanın 60 bin TL lira cezası var.
İstanbul'da çok nadir çıkan şakayık çiçeği Şile'de görüntülendi.
-Şile Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Nabi Evren,
"Artık İstanbul'un yabani şakayığı var"
Haber: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK - İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da çok nadir çıkan şakayık çiçeği Şile'de görüntülendi.
Yaklaşık iki hafta yaşam süresi olan ve halk arasında 'ayı gülü' ismiyle anılan şakayık çiçeği Antalya, Konya ve Muğla'da bazı yüksek kesimlerde yetişiyor. Mayıs ayının başında açan ve yaklaşık iki haftalık yaşam süresi olan ayı gülünün İstanbul'da da çok nadir olarak çıktığı belirtiliyordu. Şile'de çıkan şakayık çiçeği görüntülendi. Bölgeye yapılan doğa ziyareti sırasında keşfedilen çok sayıda ayı gülünün, kalker kayalıklarının yanında olduğu görüldü. Bulundukları yerlerde koruma altında olan ayı güllerini koparmanın 60 bin 163 TL'lik idari para cezası bulunuyor. Şile Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Nabi Evren, bölgedeki ayı güllerinin havaların ısınmasıyla solmaya başlayacağını belirterek, yabani şakayıkların İstanbul'da başka bir yerde bulunmadığını belirtti.
"ARTIK İSTANBUL'UN YABANİ ŞAKAYIĞI VAR"
Şile Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Nabi Evren, "Şile'de, İstanbul'da bilhassa Kocaeli platosunda yok biliniyordu. Böyle yabancı şakayıklar yok diye biliniyordu. Bizim çevreci dostumuz Seher Bostancı burada görüyor ve fotoğraflarını çekiyor. Başka yerde olmayan bu ilginç çiçeği Prof. Dr. Neriman Özhatay'a gönderiyor. Neriman Özhatay bakıyor ve bunlar yabani şakayıklar. 'Bunların burada olmaması lazım biz yok diye biliyoruz' diyor. 'Bunları başka bir yerde mi çektin' diye soruyor. Gelip bakıyorlar ve burada yabani şakayıkları görüyorlar. Böyle tespit ediliyor. Böylelikle İstanbul'un da yabani şakayık çiçeği olduğu tespit ediliyor. Bir tesadüf ve doğa sevgisi. Artık İstanbul'un yabani şakayığı var" diye konuştu.
"KOPARMANIN 60 BİN TL GİBİ BİR CEZASI VAR"
Ayı gülü hakkında bilgi veren Nabi Evren, "Bildiğim kadarıyla Antalya'da Toros Dağları'nda, Muğla, Konya'da oldukça yabani şakayık var. Bunlar koruma altında. Koparmanın 60 bin TL gibi bir cezası var. Çünkü güzel bir çiçek. Kopardığınız an soğanlı bitkiyi tamamen yok ediyorsunuz. Böyle ağır bir cezayla karşılaşmış oluyorsunuz. Şile'de köylü sahip çıkıyor. Bu sene oldukça güzel gördüm. Yabani şakayık aynı zamanda tıbbi şakayık. Tıpta ve ilaç sanayide de kullanılıyor" ifadelerini kullandı.
"Bunların çiçeklerinin döküldüğü yerde dörder tane tohumları da çıkıyor" diyen Şile Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Nabi Evren sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar toprağa düşecek ve tekrar çoğalarak böyle buradaki nesilleri devam edecek. Kopardığınız an soğanıyla birlikte zaten geliyor. Tamamen yok ediyorsunuz. Hem kendisini hem de çevresinde üreyebilecek diğer devam edecek nesilleri. Koparmamalarını da tavsiye ediyoruz."

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Evren, Şile, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız’a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir Haber
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti Haber
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize ’Virüs bulaşıcı değil’ dedi Haber
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı değil" dedi
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Haber
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Haberler››Güncel››İSTANBUL'DA ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR; ŞİLE'DE KAMERALARA YANSIDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:29: İSTANBUL'DA ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR; ŞİLE'DE KAMERALARA YANSIDI - Haber 09:27: Eyüpsultan'da 19 Mayıs coşkusu balkonlarda yaşandı - Haber 09:25: Drone pilotlarından 19 Mayıs mesajı - Haber 09:24: Çaycı korona virüse şarkı yazıp konser verdi - Haber 09:23: DHA YURT BÜLTENİ-2 - Haber 08:49: Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti - Haber 08:41: Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi - Haber 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler