Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da Corona Olduğunu Düşünenler Test Kuyruğuna Girdi

İstanbul'da Corona virüsü belirtilerini taşıdığını düşünenler test yaptırmak için hastaneler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

27.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:47
İstanbul 'da Corona virüsü belirtilerini taşıdığını düşünenler test yaptırmak için hastaneler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Test talebinin en yoğun yaşandığı yer Bakırköy'deki Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ydi. İstanbul’da Corona Olduğunu Düşünenler Test Kuyruğuna Girdi

Kaynak: DailyMotion.com



Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da Corona Olduğunu Düşünenler Test Kuyruğuna Girdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı Haberler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50’ye ulaştı Haberler
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye ulaştı
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de dün sadece 5 ölüm yaşandı Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de dün sadece 5 ölüm yaşandı
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu Haberler
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu
İBB’den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi Haberler
İBB'den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:16: Caddede yarışırken sivil polis aracına çarptılar: 2'si polis 3 yaralı - Haber 13:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı - Haber 13:15: Belediye binası girişinde termal kameralı önlem - Haber 13:15: Tekstil üretimini durdurup sağlıkçılar için tulum üretmeye başladılar - Haber 13:15: Zara'da yolcuları ateşi ölçüldü - Haber 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber