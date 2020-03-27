İstanbul'da Corona Olduğunu Düşünenler Test Kuyruğuna Girdi
İstanbul'da Corona virüsü belirtilerini taşıdığını düşünenler test yaptırmak için hastaneler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
27.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:47
İstanbul 'da Corona virüsü belirtilerini taşıdığını düşünenler test yaptırmak için hastaneler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Test talebinin en yoğun yaşandığı yer Bakırköy'deki Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ydi.
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Güncel