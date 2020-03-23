İstanbul'da Cuma Namazında Camiler Kapalıydı
Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Erbaş imzalı yazı uyarınca 81 ildeki camiler ibadet için kapılarını açmadı.
23.03.2020 08:48 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:48
Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Erbaş imzalı yazı uyarınca 81 ildeki camiler ibadet için kapılarını açmadı. Habersiz olanlar, öğle ezanının okunmasının ardından caminin kapısına geldi. Ancak birkaç kişi dışında hiç kimse polisin caminin kapalı olduğu ikazına tepki göstermedi
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel