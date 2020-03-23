İstanbul'da Cuma Namazında Camiler Kapalıydı

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Erbaş imzalı yazı uyarınca 81 ildeki camiler ibadet için kapılarını açmadı. Habersiz olanlar, öğle ezanının okunmasının ardından caminin kapısına geldi. Ancak birkaç kişi dışında hiç kimse polisin caminin kapalı olduğu ikazına tepki göstermedi

Kaynak: DailyMotion.com