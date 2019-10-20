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İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı askeri tören provası

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıl dönümü sebebiyle düzenlenecek olan askeri törenin provası Vatan Caddesi'nde yapıldı.

20.10.2019 11:48İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı askeri tören provası
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıl dönümü sebebiyle düzenlenecek olan askeri törenin provası Vatan Caddesi'nde yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan törenin provası Vatan Caddesi'nde gerçekleştirildi. Törende halk oyunları grubunun gösterilerinin ardından bando eşliğinde yürüyüşe başlandı. Tören provasına askeri personelin yanı sıra Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı çok sayıda personel katıldı. Provaya ayrıca at ve kangal köpekleri de katıldı. - İSTANBUL

29 ekim cumhuriyet bayramı, Vatan Caddesi, Güncel

Kaynak: İHA

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