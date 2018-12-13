İstanbul'da Deaş Operasyonu: 12 Gözaltı

13 Aralık 2018 Perşembe 09:00



13 Aralık 2018 Perşembe 09:00

Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.Sultanbeyli, Bağcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Arnavutköy ve Avcılar'da 15 ayrı adrese gece saatlerinde yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, DEAŞ'a eleman temini ve lojistik destek arayışı içinde oldukları belirtildi.