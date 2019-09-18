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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

18.09.2019 09:10
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda evlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve para sayma makinesi ele geçirilirken, örgüt mensubu olduğu tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüte finansal destek sağladığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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