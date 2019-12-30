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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

İstanbul'da 8 ilçede düzenlenen DEAŞ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

30.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:13 İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

'da 8 ilçede düzenlenen DEAŞ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi muhtemel eylem faaliyetlerinin engellenebilmesine yönelik terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için gece 02.00 sıralarında eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Polisin, Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla'da 31 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 4'ünün yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.  



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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