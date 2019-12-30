Haberler » Güncel » İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4'ü yabancı 24 gözaltı - Haber

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4'ü yabancı 24 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.

30.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:20 İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4'ü yabancı 24 gözaltı
'da düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, yılbaşı öncesi istihbari faaliyetlerini artıran İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmalarda, radikal terör örgütü DEAŞ ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatı tespit edilen 20'si Türk 24 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Gece saat 02.00'den itibaren Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla ilçelerinde belirlenen 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 4'ü yabancı uyruklu 24 hücre üyesini gözaltına aldı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan 24 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerine başlandı.
(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:32   Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı Enver Yıldız yaralı olarak yakalandı-4 - Haber
14:32   Eski Hırvatistan Başbakanı Sanader'e 6 yıl hapis - Haber
14:30   Marmara Adası'nda elektrik kesintisine yol açan kablo arızasının yeri belirlendi - BALIKESİR. - Haber
14:28   Adıyaman'da güven ve huzur uygulaması - Haber
14:27   Adana Balkan Boşnak Türkleri Derneğinin yeni başkanı Züleyha Özbek - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
30.12.2019 14:37:15