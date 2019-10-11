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İstanbul'da deaş operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

11.10.2019 13:25
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de bulunan çatışma bölgelerine gitme hazırlığında olan Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) yönelik 5 ilçede bu gece operasyon düzenledi. Bahçelievler, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece'de 9 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü
İstanbul'da deaş operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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