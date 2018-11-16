İstanbul'da Deaş Operasyonu: 8 Gözaltı

İstanbul
'da radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde Irak
ve Suriye
gibi çatışmalı bölgelere girip çıktıkları tespit edilen örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından dün gece Başakşehir
, Esenyurt
, Gaziosmanpaşa
, Sultanbeyli
, Küçükçekmece
ve Bağcılar
'da 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, tamamı yabancı uyruklu 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan yabancı teröristlerin İstanbul'dan Suriye ve Irak gibi çatışmalı sahalara eleman temin ettikleri, örgüte maddi menfaat sağlayıp lojistik destek arayışında oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan teröristlerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise DEAŞ'a katılıma dönük vaazların ve propagandaların bulunduğu CD'ler, yasa dışı kitaplar ile video kliplerin olduğu görüntüler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
(Sadık Kahraman/İHA)