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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İSTANBUL merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

10.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:04İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
İSTANBUL merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin Terör örgütüne maddi destek sağlamak için hırsızlık, gasp ve soygun yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin, çatışma bölgelerinde PKK, PYD ve YPG terör örgütüne esir düşen örgüt üyelerini kurtararak Türkiye'ye getirmek için hazırlık içerisinde oldukları da belirtildi. İstanbul'daki operasyonlar kapsamında Pendik, Esenyurt, Bağcılar, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy, Bayrampaşa ve Maltepe'de bulunan adreslere baskın yapıldı. İstanbul merkezli olarak Konya ve Van'da da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda C.A., F.G., İ.Y., D.S., B.Y. Ö.Y. Y.Ö. ve A.O. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.


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İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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