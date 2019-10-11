Haberler » Güncel » İstanbul'da DEAŞ soruşturmasında 6 tutuklama

İstanbul'da DEAŞ soruşturmasında 6 tutuklama

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 22 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11.10.2019 21:50İstanbul'da DEAŞ soruşturmasında 6 tutuklama
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 22 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca DEAŞ'a ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Whatsapp gruplarında örgütsel paylaşımda bulundukları tespit edilen 24'ü Türk, 13'ü yabancı uyruklu olmak üzere 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 37 şüpheliden 15'i savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Savcılık gözaltına alınan şüphelilerden 7'sini tutuklama, 15'ini ise adli kontrol talebiyle 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan mahkemeye sevk etmişti. Mahkemeye sevk edilen 22 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İrem Demir/İHA)

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:10 Milli Savunma Bakanlığı: Taciz ateşlerine karşılık verildi, 16 terörist etkisiz hale getirildi
23:10 Bakan Ersoy, İGA Kütüphanesini açtı
23:05 Şehit Uzman Çavuş Bilgen'in naaşı baba ocağına getirildi
23:10 Hazine bakanı berat albayrak salihli vergi dairesinde açıklamalarda bulundu
23:08 Denizli'de villada çıkan yangın hasara neden oldu
23:08 Süryani Kadim Vakfı'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek
23:08 Brezilya'daki petrol sızıntısı kuzeydoğuda 150'den fazla plajı kirletti
11.10.2019 23:11:19