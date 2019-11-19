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İstanbul'da "değnekçi" operasyonu

İstanbul'da, gerçekleştirilen İSPARK denetimleri sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

19.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:46İstanbul'da
'da, gerçekleştirilen İSPARK denetimleri sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPARK'ın yol kenarlarındaki otoparklarında mesai saatinin ardından İSPARK görevlilerinin yerine geçerek vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti isteyen kişilerle ilgili başlatılan denetimler kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Hüseyinağa Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki otoparklarda, vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti talep eden ve "değnekçi" diye tabir edilen Kazım A. ile Süleyman T. gözaltına alındı.
Şüphelilerden Kazım A'nın, trafik kanununa muhalefet, dolandırıcılık ve kasten yaralamadan 8, Süleyman T'nin ise trafik kanununa muhalefetten 1 suç kaydının olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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