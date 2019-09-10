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İstanbul'da 'değnekçi' operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 'değnekçi' operasyonunda 18 kişi gözaltına alındıİSTANBUL - İstanbul'da, mesai saatleri dışında İSPARK'a ait yerlerde vatandaşlardan haksız yere para talep eden şahıslara yönelik 356 noktada yapılan denetimde 18 kişi gözaltına alındı.

10.09.2019 09:25
İstanbul'da 'değnekçi' operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı
İSTANBUL - İstanbul'da, mesai saatleri dışında İSPARK'a ait yerlerde vatandaşlardan haksız yere para talep eden şahıslara yönelik 356 noktada yapılan denetimde 18 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSPARK'ın yol kenarlarındaki otoparklarında mesai dışında vatandaşlardan haksız yere otopark parası isteyen kişileri yönelik düzenlediği operasyonlarını sürdürüyor.
Kentin 356 noktasındaki otoparkta yapılan denetlemede, vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti talep eden, "değnekçi" diye isimlendirilen 18 kişi tespit edilerek, gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakılarak, haklarında adli işlem başlatıldı.
İstanbul'da 'değnekçi' operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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