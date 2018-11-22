Kurye Kılığına Girip Kuyumcu Soyan Hırsızı, Çevredeki Esnaf Yakaladı! Heyecan Dolu Anlar Kamerada

İstanbul Kağıthane'de motosikletli kuryeymiş gibi kuyumcuya giren kasklı ve silahlı soyguncu, iş yeri sahibini bıçakladıktan sonra vatandaşlara ateş açarak kaçtı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Olay, saat 11.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli kurye gibi kuyumcunun önüne gelen silahlı şahıs hiçbir şey olmamış gibi içeriye girdi. Burada kuyumcu İbrahim Akın'a silah doğrultan zanlı ardından kepenkleri kapattırdı. Şahıs ardından yanında getirdiği çantaya bir miktar altın doldurup, direnen Akın'ı bıçakla birkaç yerinden yaraladı.

SOYGUNCU, ÇEVREDEKİ ESNAF TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Soyguncu kepengi açtırdıktan sonra kaçmaya başladı ancak çevredeki esnaf, yaralı kuyumcunun bağırışlarını duydu. Bunun üzerine soyguncu koşarak kaçmaya çalıştı ancak bir vatandaş peşinden koşarak onu yakalamaya çalıştı. Soyguncunun silahla ateş açmasının ardından yaralı kuyumcu da o haliyle dışarıya çıktı. Ardından diğer esnaf da soyguncunun peşinden koşarak onu kıskıvrak yakaladı.

Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Vatandaşlar tarafından yakalanan soyguncu, polis ekiplerine teslim edildi.