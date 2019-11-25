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İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti

İstanbul Sultanbeyli'de içerisinde yolcu dolu minibüsün önü eli sopalı kişiler tarafından kesildi. Saldırganların kadınların ve çocukların çığlıklarına aldırış etmeden minibüsün camlarını kırdığı olay anı, cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

25.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:25

Haberler.com/ ÖZEL HABER 'un ilçesinde içerisinde kadınların ve çocukların ağırlıkta olduğu minibüs, eli sopalı kişiler tarafından durduruldu. Yolculardan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olayda saldırganlar, içerideki bağrışlara aldırış etmeden minibüsün camlarını parçaladı.

"KAPIYI AÇIN, ÇOCUK DELİRDİ"

Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile sakinleşen saldırganlara, minibüsün içerisindeki yolcular tepki gösterdi. Kaydedilen görüntülerde kadınlardan birinin "Kapıyı açın, çocuk delirdi" dediği duyuluyor.

KAVGANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Araç içerisindeki kadın ve çocukların büyük korkuya kapıldığı olayın hangi sebepten çıktığı bilinmiyor.

İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti

Sultanbeyli, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (8)
MERT:ulke iyice bozuldu katil doldu. .
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SEREN CANJ:Gerici zihniyet saldırıya geçmiş ler bir birine 1980 geri dönüş yaşıyor ülke gerçi hiç ilerleme olmadı zaten
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HARBİ:Canım ülkem nereye
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6 1
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HARBİ:Canım ülkem nereye
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3 1
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ADAM:Konu ne olursa olsun o mimibüsteki kadın ve çocuklara bu korkuyu yaşatmanın anlamı yok saldırganların yakalanıp en ağır cezayı almasını dilerim
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13 1
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YOBAZ SİVAS:yobazlar
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KRAL:DELİKANLIMI BUNLAR İÇİNDE ÇOCUK KADIN OLAN MİNUBUSE SALDIRIOSNUZ ETEK GİYİN OĞLUM
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ŞEHİR EŞKİYALARI:BUNLAR GİBİ ŞEHİR EŞKİYALARI HER YERDE DEVLETİN ACİL DURUMA MÜDAHALE ETMESİ LAZIM Bİ NOKTADAN SONRA BUNLAR İYİCE AZACAK VE YOLDAN GECENDEN PARA ALMAYA BASLAYACAK NAPALIM BİZDE SİLAHLANALIM AİLEMİZİ ŞEHİR EŞKİYALARINDAN KORUYALIM
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