İstanbul'da deniz otobüsü ve feribot seferleri durduruldu
İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferleri durduruldu.
30.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:12
İstanbul 'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferleri durduruldu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İstanbul'da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır."
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İstanbul'da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır."
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Twitter, Güncel