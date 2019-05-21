İstanbul'da Deniz Sezonu Açıldı

Kaynak: İHA

Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar, Fatih Cankurtaran sahiline geldi. Vatandaşlar sahilde denize girerek serinlerken, o anlar böyle görüntülendi. Hava sıcaklığının 29 dereceye yaklaşması, vatandaşları bunalttı. Yükselen sıcaklıklar nedeniyle bazı vatandaşlar Fatih Cankurtaran sahiline geldi. Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar sahilde denize girerek serinledi. Sıcaklığın etkili olduğu megakentte, Fatih Cankurtaran sahiline gelenler Kız Kulesi ve Boğaz manzaralı sahillerde denize girerek serinledi. Vatandaşların denize girmesi böyle görüntülendi.(İsmail Coşkun - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)