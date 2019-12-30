İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından kara kış, Türkiye'de etkisini göstermeye başladı. Yurt genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve kar yağışı, deniz seferlerini de olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO VE İBB ŞEHİR HATLARI'NDA 6 SEFER İPTAL EDİLDİ

İDO'nun resmi internet sayfasında 31 Aralık Salı günü "Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45" seferinin, "Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50" seferinin ve "Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30" seferinin iptal olduğu açıklandı.

İBB Şehir Hatları A.Ş. ise resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri, 19.45 Karaköy-Kadıköy seferi ve 18.00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş" seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

BUDO BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.00 ile 13.00'teki (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferileri de programdan kaldırıldı.