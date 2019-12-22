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İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve İstanbul Şehir Hatlarında bazı seferler yapılamıyor.

22.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:10 İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
'da olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve İstanbul Şehir Hatlarında bazı seferler yapılamıyor.
Gece saatlerinden bu yana etkili olan lodos, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle bazı seferler iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre iptal edilen seferler ve saatleri şöyle:
"12.00 - Yalova-Pendik, 12.00 - Pendik-Yalova, 12.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 12.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 14.50 - Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 15.30 -Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 16.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 17.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.30 - Bursa-Büyükçekmece, 18.45 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.30 - Büyükçekmece-Bursa, 21.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 22.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve yarın 07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı."
İstanbul Şehir Hatlarında da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferler yapılamıyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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