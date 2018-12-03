03 Aralık 2018, 08:26
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İstanbul'da Denizde Yardım Çağrısı

İstanbul

İstanbul'da Kartal açıklarında kuru yük gemisinin filikasına binen 4 şahıs boğulma tehlikesi geçirdi.

İstanbul'da Kartal açıklarında kuru yük gemisinin filikasına binen 4 şahıs boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kartal Adalar iskelesi açıklarında bulunan ve isminin 'Petrol-1' olduğu öğrenilen kuru yük gemisine ait bir filikaya binen 4 kişi bir süre sonra filikanın su aldığını fark etti ve yardım istedi. Büyük Ada'dan Kartal Sahili'ne yolcu taşıyan bir gemi, çağrıya cevap verdi. Henüz ismi bilinmeyen 4 kişiden 3'ü gemidekiler tarafından kurtarılırken, suya düşen bir kişiyi ise deniz polisi kurtardı. Kurtarılan şahıs sahile sevk edilen ambulansa teslim edildi. Sudan etkilenen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Deniz polis ekipleri tedbir amaçlı çevrede tarama yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)
03 Aralık 2018 Pazartesi 08:26