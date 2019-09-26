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İstanbul'da deprem 1

İSTANBUL'da saat 13.59'da deprem meydana geldi.

26.09.2019 15:36İstanbul'da deprem 1
İSTANBUL'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın
verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.


AVCILAR'DA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI
Şiddetli depremde Avcılar Merkez Camii'nin minaresi yıkıldı. Deprem anında çok katlı binalar beşik gibi sallandı. Silivri'de depreme yolda yakalananlar oldu. Deprem anında işyerlerinde olanlar büyük korku ve panik yaşayarak, kendilerini dışarıya attı.  Bazı dükkanlar kepenk kapattı.


- İstanbul

İstanbul, Silivri, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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