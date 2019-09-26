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İstanbul'da deprem

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26.09.2019 14:22İstanbul'da deprem
Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.
Deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

Marmara Denizi, İstanbul, Silivri, Güncel

Kaynak: AA

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