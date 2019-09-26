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İstanbul'da deprem 4
26.09.2019 15:48
Güncel
Kaynak: DHA
Son dakika: Erdoğan, sosyal medyada paylaşılan köprü görüntülerine tepki gösterdi: Densizlik
İstanbul'daki depremle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama: 8 vatandaşımız yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem haberlerini televizyondan takip etti
Deprem anında vatandaşın başına tuğla düştüğü anlar kameralar tarafından kaydedildi
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki depremle ilgili yeni açıklama: Şu an korkacak bir şey yok
Son Dakika: İstanbul Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edildi
AFAD'dan İstanbul'daki depremle ilgili önemli uyarı: Hasarlı binalara girmeyin
Babel'den deprem sonrası paylaşım: İstanbul'da ilk deprem deneyimi
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