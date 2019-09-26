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İstanbul'da deprem 5
26.09.2019 15:49
Güncel
Kaynak: DHA
Son dakika: Erdoğan, sosyal medyada paylaşılan köprü görüntülerine tepki gösterdi: Densizlik
İstanbul'daki depremle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama: 8 vatandaşımız yaralandı
Son Dakika: İstanbul Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edildi
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İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 28 artçı sarsıntı yaşandı
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Silivri'nin havadan görüntüsü
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