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İstanbul'da deprem anında yaşanan panik kamerada

İstanbul'da deprem anında yaşanan panik kameradaİSTANBUL - İstanbul'da deprem anında sokakta, işyerlerinde, fabrikada yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

27.09.2019 01:01
İstanbul'da deprem anında yaşanan panik kamerada
İSTANBUL - İstanbul'da deprem anında sokakta, işyerlerinde, fabrikada yaşanan panik anları kameralara yansıdı.
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı. Sokakta olan vatandaşlar ise korkuyla sağa sola koşturdu. Depremde marketteki raflar yerlere dökülürken, müşteriler dışarıya kaçıştı. Deprem anında bir telefon bayisinde vatandaşlar korkuyla işyerinden çıkmaya çalışırken, bir vatandaşın ise oturup beklemesi hayrete düşürdü. Yaşanan panik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da deprem anında yaşanan panik kamerada

İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

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