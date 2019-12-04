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İstanbul'da deprem çalıştayı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) düzenlenen deprem çalıştayında, sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

04.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:32İstanbul'da deprem çalıştayı
Büyükşehir Belediyesince (İBB) düzenlenen deprem çalıştayında, sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, binaların deprem güvenliği, kentsel dönüşüm, ilçelere afet merkezleri kurulması, devlet birimlerinin eş güdüm içerisinde çalışması tavsiyelerinin ön plana çıktığı deprem çalıştayı, 2-3 'ta İstanbul Kongre Merkezinde yapıldı.
Sorunlar ve çözüm projelerinin görüşüldüğü çalıştayda, olası İstanbul depremi kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.
Çalıştayda, ulusal ve uluslararası akademisyenler, sektör paydaşları, vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 600'ün üzerinde katılımcının fikirlerini paylaştığı çözüm masaları ilgi gördü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Aralık, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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