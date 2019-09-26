Haberler » Güncel » Haber

İstanbul'da deprem - Fatih Camisi Medresesi'nde hasar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem kaydedildi.

26.09.2019 16:16
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem kaydedildi. Depremin yerin 6.99 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin resmi internet sitesinde yer alan değerlendirmeye göre, Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi.
Silivri açıklarında 13.59'da, 5,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İstanbul ve çevresinde hissedildi.
İstanbul'da deprem - Fatih Camisi Medresesi'nde hasar

Marmara Denizi, İstanbul, Silivri, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:22 GÜBRETAŞ, İskenderun'da yeni lojistik merkezini açtı
18:22 Etiyopyalı Müslümanlar Hristiyan bayramı için temizlik yaptı
18:22 Kavgada vurulan ağabey kaçtı, kardeşi zanlının evine ateş açtı
18:21 Arnavutköy'de ahırda deprem anı
18:21 Avcılar'da elektronik mağazasındaki deprem anı kamerada
18:21 Borsa günü düşüşle tamamladı
18:21 Tunceli'de görevden alınan chp'liler imza kampanyası başlattı