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İstanbul'da deprem kamerada 4 (ev içi)

26.09.2019 16:11İstanbul'da deprem kamerada 4 (ev içi)


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Kaynak: DHA

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