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İstanbul'da deprem (taksim meydanı)

24.09.2019 11:47İstanbul'da deprem (taksim meydanı)


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Kaynak: DHA

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