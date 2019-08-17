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İstanbul'da deprem tatbikatı

Şişli'de Marmara Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla deprem tatbikatı yapıldı.

17.08.2019 15:27 İstanbul'da deprem tatbikatı
Şişli'de Marmara Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla deprem tatbikatı yapıldı.
Toplumsal Afet Platformu Derneği, Jeoloji Mühendisleri Odası, Şişli Belediyesi ve Şişli Kent Konseyi tarafından, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20. yılı nedeniyle Şişli Meydanı'nda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikat çerçevesinde simülasyondan bir evin yıkıldığı gösterildi. Moloz yığınlarından temsili bir göçük oluşturuldu. Göçük altında mahsur kalan bir afetzede, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, ilk yardım yapıldıktan sonra alanda bulunan ambulansa konuldu.
Simülasyon ve eğitim aracıyla tatbikata destek veren itfaiye ekipleri, olası bir deprem sonrası yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda da uygulamalı eğitim verdi.
Tatbikat sırasında olası deprem sonrasında kullanılacak olan afet müdahale aracı ve araçta bulunan ekipmanlar tanıtılarak nasıl kullanılması gerektiği anlatıldı.

Şişli Belediyesi, Kent Konseyi, Şişli, Güncel

Kaynak: AA

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