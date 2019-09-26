Son dakika: İstanbul'da artçılar sürüyor! 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İstanbul'da endişe yaratan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı deprem oldu. Son 1 saat içinde çeşitli büyüklüklerde deprem olurken 23.20 sularında 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha olduğu açıklandı.

DEPREM DENİZDE MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,16 kilometre uzaklıkta ve 7,02 kilometre derinlikte yaşandı.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

Bugün saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.