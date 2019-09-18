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İstanbul'da devlet ormanlarına yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı

- İstanbul'da devlet ormanlarına yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandıİSTANBUL - İstanbul'da uydu görüntüleriyle tespit edilen devlet ormanlarına yapılan kaçak yapılar yıkılmaya başlandı.

18.09.2019 12:36
- İstanbul'da devlet ormanlarına yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı
İSTANBUL - İstanbul'da uydu görüntüleriyle tespit edilen devlet ormanlarına yapılan kaçak yapılar yıkılmaya başlandı. Ümraniye Hekimbaşı'nda orman arazisine yapılan kaçak yapıların yıkım işlemi başladı.
İstanbul'da devlet ormanına yapılan kaçak yapıların yıkımı başladı. Ümraniye Hekimbaşı'nda orman arazisine yapılan kaçak yapılar bu sabah yıkılmaya başladı.Kaçak yapılardaki eşyalar boşaltıldı. Ardından yıkım çalışmaları başladı.
İstanbul'da devlet ormanlarına yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı

Ümraniye, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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