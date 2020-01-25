Haberler » Güncel » İstanbul'da DHKP-C operasyonu; 3 gözaltı - Haber

İstanbul'da DHKP-C operasyonu; 3 gözaltı

İSTANBUL'da 17 adrese düzenlenen operasyonlarda DHKP-C terör örgütü üyesi 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

25.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:02İstanbul'da DHKP-C operasyonu; 3 gözaltı
İSTANBUL'da 17 adrese düzenlenen operasyonlarda DHKP-C terör örgütü üyesi 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul'da yapılan eylemlerin faillerinin yakalanması, terör örgütüne ait silahların bulunması, örgütsel dokümanların ele geçirilmesi ve örgüt içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler yakalanmasına yönelik operasyonda 17 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Arama yapılan adreslerde 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, çok sayıda mühimmat, örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:44  Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Elazığ depremi açıklaması
14:44  Bebeği hayata döndüren sağlık ekibine plaket
14:39  Adana Valisi Demirtaş, Sanibey Barajı ve HES'te
14:44  İstanbul-?türk kadınının mücadeleci gücünü yansıttık?
14:44  ELAZIĞ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DEPREM BÖLGESİNDE
25.01.2020 14:45:31