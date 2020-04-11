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İstanbul'da dışarı çıkan ve polise mukavemet eden 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uymayan ve polise mukavemet eden 6 kişi gözaltına alındı.

11.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:12
İstanbul'da dışarı çıkan ve polise mukavemet eden 6 kişi gözaltına alındı
İstanbul 'da sokağa çıkma yasağına uymayan ve polise mukavemet eden 6 kişi gözaltına alındı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yürüttüğü sırada, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek bir parkta oturan aynı aileden 6 kişiye uyarıda bulundu.
Buna rağmen evlerine dönmeyen kişiler, uyarıda bulunan polis ekibine mukavemette bulundu.
Bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahale ettiği 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilere, hem tedbir kararlarına uymamaktan hem de polise mukavemetten işlem yapılacağı öğrenildi.
Sosyal medyadaki asılsız paylaşımlarla ilgili inceleme başlatıldı
Bu arada, bazı sosyal medya hesaplarından Sultangazi, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da "Halk Ekmek büfelerine polis müdahale etti" şeklinde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı, asılsız paylaşımları yapan kişilerin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, İstanbul, Polis, Güncel
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