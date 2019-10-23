Haberler » Güncel » İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu

İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu

İnternetten elektronik eşya satan kişileri dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan 2 zanlı adliyeye çıkarıldı.

23.10.2019 13:58İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu
İnternetten elektronik eşya satan kişileri dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan 2 zanlı adliyeye çıkarıldı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internetten ilan vererek 10 bin lira değerindeki telefonunu satmaya çalışan Ç.Ç. ile irtibata geçip 4 Ekim'de Beylikdüzü'nde belirledikleri adreste buluşan 2 kişinin, telefonu alarak arabayla kaçmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, sahte plakalı araçla kaçan şüphelilerin M.C.A. ile M.I. olduklarını ve yakın zamanda benzer şekilde 4 kişiyi daha dolandırdıklarını belirledi.
Söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:46 Batman'da kanser tarama etkinliği
14:46 Azdavay'da cami açılışı
14:46 Aracını arkadaşlarının üzerine süren genç serbest bırakıldı
14:45 Yaşlı kadını kolundaki bilezikleri için öldürmüştü, ifadesi kan dondurdu
14:45 İrfan Buz: "Camia tek yumruk olmalı"
14:44 Van depreminin 8. yıl dönümünde erciş'te anma töreni
14:44 Isparta göller ekspresi hizmete giriyor
23.10.2019 14:49:54