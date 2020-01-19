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İstanbul'da dövmecide tecavüz dehşeti! Sanık ağır ceza mahkemesinde yargılanacak

İstanbul Fatih'te bir dövmeciye giden Faslı kadın, İran uyruklu dövmecinin tecavüzüne uğradı. Zanlının elinden kurtulan Faslı kadın, yolda gördüğü polislere durumu anlattı. Gözaltına alınan Bahman V, suçlamaları reddetti. Zanlı, "nitelikli cinsel saldırı"dan ağır cezada yargılanacak.

19.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:46

'teki bir dövme stüdyosuna giden Fas uyruklu turist kadının, dövme yaptırdığı uyruklu dövmeci tarafından tecavüze uğradığı iddia edildi.

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; skandal olay, şu şekilde anlatıldı: 32 yaşındaki Fas uyruklu F.D., geçtiğimiz ağustosta Kumkapı'da bulunan bir dövme stüdyosuna gitti. Burada İran uyruklu dövmeci 28 yaşındaki şüpheli Bahman V. ile görüştü. Dövme yaptırmak üzere Bahman ile anlaşan F.D., istediği modeli seçtikten sonra dövme koltuğuna oturdu. Bahman V., mağdur kadına dövmesini yaptı. Ardından F.D. dövme yapılan bölgeyi yıkamak için stüdyoda bulunan banyoya girdi. Bu sırada şüpheli Bahman V., banyo kapısını açarak içeri girdi ve genç kadına tecavüz etti.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Zanlının elinden kurtulan Faslı kadın, dışarı çıkarak yol üzerinde gördüğü polislere durumu anlattı. Polisler tarafından gözaltına alınan Bahman V., suçlamaları reddetti. Savcılık, şüphelinin üzerine atılı "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçunu işlediğini belirterek ceza talep etti. Bahman V., ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul'da dövmecide tecavüz dehşeti! Sanık ağır ceza mahkemesinde yargılanacak

İstanbul, Fatih, İran, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (8)
CANER:İran''lı dükkan sahibi, Fas''lı müşteri. . . Herkesler de buraya gelmiş. . . Bu gidişle memlekette azınlıkta kalacağız.
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CANYY:İyi olmuş
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AA:Bıktık bu yabancılardan ulke yol geçen hanı
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HACI EMMİ:Can güvenliği kalmadı. Suçlular artıyor, ceza yok, ceza uygulayacak devlet yok.
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SAKARYALI HATUN:Ülkemiz, gitgide kötüleşiyor. :(((
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DOĞRUCU:Eee su testisi su yolunda kırılır.
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ADMAN:Neresine dövme yaptiracaginda yanlis anlasma olmus olabilir.
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ADANA:turkiye sinirlari herkeze acik gelin bedava istediginizi yapmak serbest
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