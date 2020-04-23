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İSTANBUL'DA DÜNKÜ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞUNDAN KAÇANLAR BUGÜN MARKETLERE GİTTİ

İSTANBUL'da dün yaşanan alışveriş kalabalığa girmek istemeyenler, bugün bakkal ve marketlere gitti.

23.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:02
İSTANBUL'da dün yaşanan alışveriş kalabalığa girmek istemeyenler, bugün bakkal ve marketlere gitti. 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün ve yarın marketler ile bakkallar saat 14'e kadar açık olacak.
"DÜN ÇOK KALABALIKTI"
Market ve bakkaldan alışveriş yapan Recep Ceylan, 'Aldığımız şeyler günlük tüketimlik. Bugün marketlerin açık olduğunu biliyordum. Dün akşam çok feci kalabalıktı. O kalabalıkta beklemektense yarın sabah erkenden alışverişimi yaparım diye düşündüm" dedi.
Süt almak için bakkala gelen Hüseyin Avni Öztürk, "Ben alışverişimi bugüne bırakmadım. Dışarı çıktım 'süt eksikti onu alayım' dedim. Zaman da kısıtlı saat 14'e kadar bir zaman var. Ben süt aldım, zaten günlerdir evimizde her şey alındı" diye konuştu.
Markette alıveriş yapan Cahide Alan da 'Yağ, domates, kıvırcık, salatalık aldım. Dün çok kalabalıktı, bugüne bıraktım alışverişi" dedi.
"ANACIĞIMIN CANI ÇEKMİŞ, 'BANA KARALAHANA SAR' DEDİ"
Marketten temizlik malzemesi alan Sevil Kızılkaya ise, 'İki gün çok fena kalabalıktı ve bugün sakin olacağını düşündüm, alışverişe bugün çıktım. Daha sakindi market" diye konuştu.
Marketten iki bağ karalahana alana Hatice Giyen ise 'İki tane karalahana aldım. Alışverişi hallettim ama anacığımın canı çekmiş, 'bana karalahana sar' dedi. İçime dert oldu, 2'ye kadar açık diye aldım"dedi. İSTANBUL’DA DÜNKÜ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞUNDAN KAÇANLAR BUGÜN MARKETLERE GİTTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Sabah, Güncel , Haber
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